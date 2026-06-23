Kumluca\'da yüzme alanlarında denetim

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzme alanlarında denetim gerçekleştirildi. Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde cankurtaran hizmetleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, suda boğulma vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yüzme alanları denetlendi. Kumluca Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca başkanlığında; İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumluca Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Finike Liman Başkanlığı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu, Kumluca merkez ve Adrasan sahilindeki yüzme alanlarında incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri ilk olarak Kumluca Rizzom Hotel, Sah-Inn Paradise Tatil Köyü ve Adrasan Tesisleri'ne ait yüzme alanlarını denetledi.

Cankurtaran hizmetleri ve ekipmanlar kontrol edildi

Denetimlerde yüzme alanlarında bulunan cankurtaran kuleleri, görevli personelin sorumluluk bölgelerinde hazır bulunup bulunmadığı ve oluşabilecek acil durumlara karşı kullanılan ekipmanların yeterliliği kontrol edildi. Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, "Komisyon olarak ilçedeki yüzme alanlarının Haziran ayı denetimlerini gerçekleştirdik. Denetimlerde yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların ve boğulma vakalarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Komisyonumuz, belirlenen yüzme alanlarındaki denetimlerini yaz sezonu boyunca sürdürecektir" dedi. - ANTALYA