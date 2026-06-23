Kumluca'da yüzme alanlarında denetim - Son Dakika
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Kumluca'da yüzme alanlarında denetim

Kumluca\'da yüzme alanlarında denetim
23.06.2026 14:09  Güncelleme: 14:14
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu tarafından yüzme alanlarında denetim yapıldı. Cankurtaran hizmetleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzme alanlarında denetim gerçekleştirildi. Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde cankurtaran hizmetleri ve güvenlik ekipmanları kontrol edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, suda boğulma vakalarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yüzme alanları denetlendi. Kumluca Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca başkanlığında; İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumluca Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Finike Liman Başkanlığı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu, Kumluca merkez ve Adrasan sahilindeki yüzme alanlarında incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri ilk olarak Kumluca Rizzom Hotel, Sah-Inn Paradise Tatil Köyü ve Adrasan Tesisleri'ne ait yüzme alanlarını denetledi.

Cankurtaran hizmetleri ve ekipmanlar kontrol edildi

Denetimlerde yüzme alanlarında bulunan cankurtaran kuleleri, görevli personelin sorumluluk bölgelerinde hazır bulunup bulunmadığı ve oluşabilecek acil durumlara karşı kullanılan ekipmanların yeterliliği kontrol edildi. Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, "Komisyon olarak ilçedeki yüzme alanlarının Haziran ayı denetimlerini gerçekleştirdik. Denetimlerde yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların ve boğulma vakalarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Komisyonumuz, belirlenen yüzme alanlarındaki denetimlerini yaz sezonu boyunca sürdürecektir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cankurtaran, Güvenlik, 3. Sayfa, Kumluca, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da yüzme alanlarında denetim - Son Dakika

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