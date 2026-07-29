Kumluca’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor - Son Dakika
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Kumluca’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Kumluca’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahale devam ederken, D400 Antalya-Kumluca kara yolu da tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangın bölgesindeki çalışmaları esnasında yanmak üzere olan bir kedi de kurtarıldı. Vücudunda yanıklar bulunan ve suyla soğutulan kedi görevliler tarafından alınıp yangın alanının dışına çıkartıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kurtarma, Kumluca, Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor - Son Dakika
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