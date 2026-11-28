Kunar'da bir okulda meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralılar olduğu bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'ın Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesinde bir okulda patlama meydana geldiği, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan patlamada can kaybı ve yaralanmalar olduğunu söyledi.
Afganistan'ın Kunar kentindeki bir okulda meydana gelen patlama sonucu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi.
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetine bağlı Andar Ser bölgesindeki bir okulda patlama meydana geldi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kunar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Faridullah Dehqan, patlamanın can kaybına ve yaralanmalara yol açtığını ifade etti.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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