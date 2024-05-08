Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

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Çorum'da yapılan uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplamda 213 bin TL idari para cezası uygulandı. Bahar Caddesi ve İpeklievler 3. Cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 240 araç sorgulandı ve 23 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanma, polis ekiplerinin dur ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve alkollü araç kullanma nedeniyle ceza kesildi.

08.05.2024 06:20
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Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

ÇORUM - Çorum'da şehrin iki farklı noktasında yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 213 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahar Caddesi ve İpeklievler 3. Cadde üzerinde yapılan uygulamalarda, 240 araç sorgulanmış olup, ehliyetsiz araç kullanan, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve alkollü araç kullanan 23 araç sürücüsüne 213 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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