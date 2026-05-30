Kurban Bayramı'nda Cinayet: Yazar Ayten Öztürk Yaşamını Yitirdi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde, Kurban Bayramı ziyareti sırasında yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Vize'nin Küçükyayla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayten Öztürk ile yeğeni B.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Öztürk, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçtığı öne sürülen şüpheli B.S., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köy yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Ayten Öztürk'ün cenazesi, Küçükyayla köyüne getirildi. Köy meydanındaki cami çevresinde toplanan vatandaşlar cenazenin gelişini bekledi. Cenaze aracından indirilen Öztürk'ün naaşı önce aile evine götürülürken, burada yakınları tarafından dualar edildi.

Daha sonra köy camisinin avlusuna getirilen cenaze için helallik alındı. Yakınları ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşarken, Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - KIRKLARELİ