Kayseri'de kurban bayramının ikinci gününde kendini yaralayan 323 kişi hastaneye başvurdu.
Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere akın etti. Bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Şehirdeki hastanelere bayramın ikinci gününde 323 kişi başvururken, çoğu vatandaşın tedavileri ayakta yapıldı.
Bayramın birinci gününde ise 420 vatandaş hastaneye başvurmuştu. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurban Bayramında Yaralananların Sayısı 323 - Son Dakika
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