Kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastaneye koştu - Son Dakika
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Kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastaneye koştu

Samsun'da Kurban Bayramı'nda kurban keserken yaralanan vatandaşlar, hastaneye başvurdu. Acemi kasaplardan bazıları hayvan devrilmesi sonucu bacaklarını kırarken, bazıları ise iple veya bıçakla kendilerini yaraladı. Tedavilerinin ardından vatandaşlar, kurban kesim yerlerine geri dönerek işlerini tamamlamaya çalıştı.

16.06.2024 09:08
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Kurban keserken yaralanan vatandaşlar soluğu hastanede aldı

SAMSUN - Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık hayvan keserken kendini yaralayan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu.

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan vatandaşlar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi üzerine hayvan devrilmesi sonucu bacağı kırarken kimisi ise iple veya bıçakla kendini yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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