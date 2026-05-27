Kurban Kesiminde Yaralanan Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Afyonkarahisar'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar acil servislere başvurdu.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan kurban kesimi devam ederken, kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. Hayvan kesimi esnasında bıçak ve kesici aletle ya da hayvan tepmesinden dolayı yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Kentte yaklaşık 40 kişinin kurban kesimi esnasında yaralanarak hastanelere başvurduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR