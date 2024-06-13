Kurban Kesiminde Yaralanmalara Karşı Uyarılar

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Mücahid Osman Yücel, kurban kesiminde meydana gelebilecek yaralanmalarla ilgili uyarılarda bulunarak ilk müdahaleler hakkında bilgi verdi.

Kurban Bayramı'nın, sevdiklerimizle bir araya gelip geleneklerimizi yaşattığımız önemli bir bayram olduğunu anımsatarak açıklamasına başlayan Dr. Mücahid Osman Yücel, "Ancak bu dönemde, özellikle kurban kesimi sırasında ortopedik yaralanmalar artmaktadır. Hastanelere yapılan başvuruların çoğunu kesici ve delici aletlerle meydana gelen el yaralanmaları oluşturur. En sık karşılaşılan yaralanmalar arasında derin kesikler, tendon ve sinir hasarları, parmak veya elin bir kısmının kopması gibi ciddi durumlar yer alır. Bu tür yaralanmalar, özellikle acemi kişiler tarafından yapılan kesimlerde sıklıkla görülür. Yanlış kesim teknikleri ve dikkatsizlik, başlıca nedenlerdir" dedi.

Kullanılacak bıçak ve diğer kesici aletlerin doğru seçilmesi ve doğru şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapan Yücel, "Kesici aletlerin keskin ve temiz olması, hem hayvanın acı çekmesini en aza indirir hem de kullanıcıların güvenliğini artırır. Bıçakların kontrolsüz kullanımı, ciddi kesiklere yol açabilir. Bu yüzden dikkatli ve özenli olunmalı, kesim sırasında çevrede bulunan diğer kişilerin de güvenliği sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Tıbbi yardım alınmalıdır"

Kesim alanının uygun şekilde düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Dr. Yücel, "Kesim alanı temiz, geniş ve kaygan olmayan bir zemine sahip olmalı, uygun ayakkabılar giyilmeli ve alan iyi aydınlatılmalıdır. Bu önlemler, kazaları ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca kurban edilecek hayvanın uygun şekilde bağlanması yaralanma riskini azaltacaktır. Kesim sırasında yaralanma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Yaralanmanın ciddiyetine göre ilk yardım uygulanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yaralanmaların ihmal edilmesi, daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

"Hastaneye gitmeyi ertelemek sık yapılan hatalardandır"

Acemi kişilerin, yaralanma sonrasında genellikle panikleyerek durumu kötüleştiren hatalar yaptığına işaret eden Yücel, "Bu hatalar arasında yarayı yeterince temizlememek, yanlış baskı uygulamak, steril olmayan malzemelerle müdahale etmek ve profesyonel yardım almak yerine evde tedavi etmeye çalışmak bulunur. Yaralanmanın ciddiyetini küçümseyip hastaneye gitmeyi ertelemek de sık yapılan hatalardandır" dedi.

Yaralanma durumunda sakin kalmanın önemini vurgulayan Dr. Yücel, "Kanamayı durdurmak için temiz bir bezle baskı uygulanmalıdır. Eğer el veya parmak kopması durumu varsa, kopan parça temiz bir bezle sarılmalı, su geçirmez bir poşete konulmalı ve bu poşet soğuk su dolu bir başka poşete yerleştirilmelidir. Yaralı bölge kalp seviyesinden yukarıda tutulmalı ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" tavsiyelerinde bulundu.

"Kanamanın durdurulamaması durumunda hayati tehlike söz konusu olabilir"

Doğru ve zamanında yapılmayan tıbbi müdahalelerin, yaralanmanın ciddiyetini arttırarak kalıcı hasarlara yol açabileceğine vurgu yapan Öğretim Üyesi Yücel "Özellikle tendon ve sinir hasarları doğru tedavi edilmezse el fonksiyonlarında kalıcı kayıplar yaşanabilir. Enfeksiyon riski de artar ve komplikasyonlara neden olabilir. Kanamanın durdurulamaması durumunda hayati tehlike söz konusu olabilir" ifadelerinde bulundu.

"Kesim sırasında uygun giysi ve koruyucu ekipman kullanın"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yücel, kurban kesimi sırasında yaralanmaları önlemek için atılacak adımları ise şu şekilde sıraladı: "Kesici aletlerin keskin ve temiz olmasına dikkat edin. Alanın temiz, geniş ve kaymaz bir zemin olduğundan emin olun. Uygun giysi ve koruyucu ekipman kullanın. Kesim sırasında dikkatli ve yavaş hareket edin. Acemiyseniz, tecrübeli bir kişiden yardım alın veya kesimi profesyonel kasaplara bırakın. Tüm bu önlemler, Kurban Bayramı'nın daha güvenli ve sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı. - DÜZCE