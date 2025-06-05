Kurbanlık Dana Saldırısı: İş Adamı Hayatını Kaybetti

Manisa'da sattığı kurbanlık dananın fotoğrafını çektiği sırada hayvanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan iş adamı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 Haziran Pazartesi günü, büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi iş adamı İbrahim Külahlı, müşterisine satmak için anlaştığı kurbanlık bir dananın fotoğrafını çekmek istedi. Bu sırada huysuzlanan hayvan, Külahlı'ya boynuz darbeleriyle saldırdı. Saldırı sonucu bacağından, göğüs kafesinden ve dalağından ağır yaralanan Külahlı, çiftlikte bulunan çobanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Külahlı, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından 3 çocuk babası 46 yaşındaki Külahlı, hayatını kaybetti.

Cenazesi toprağa verildi

Külahlı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Yeniköy Camiinde İkindi Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezinde de Külahlı ailesi taziyeleri kabul etti. - MANİSA