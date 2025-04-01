Küre'de Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Küre'de Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Küre\'de Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kafa kafaya çarpışan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

01.04.2025 17:00
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde Fiat- Tofaş araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Küre ilçesi Kastamonu- İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan İsmail Savaş (61) idaresindeki 52 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı istikametten gelen Cemil Keskin (70) yönetimindeki 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Cemil Keskin ile aynı araçta bulunan Davut Keskin (44), Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti. 78 AT 751 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülizar Keskin (70) ve Muharrem Yıldırım (54) ile diğer otomobilin sürücüsü İsmail Savaş ve aynı araçtaki Neşe Savaş (60) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gülizar Keskin ve Muharrem Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri morga kaldırıldı. Araçlar da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küre'de Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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