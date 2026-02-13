Gaziantep'te lüks restoranı kurşunlayan 2 şahıs, özel harekat destekli operasyonla yakalandıktan sonra tutuklandı.
Olay, 10 Şubat akşamı Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Bayazhan isimli lüks eğlence mekanı ve restorana hesap tartışması sonrası hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlenmiş olayda yaralanan olmazken saldırı anları güvenlik kameralarına yansımıştı.
Saldırı sonrası geniş çaplı çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şahsı, özel harekat destekli operasyonla saklandıkları adreste yakaladı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Kurşunlanan Restoranın Saldırganları Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?