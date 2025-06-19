Kurtalan\'da Çocuk Spor Aletine Parmak Sıkıştırdı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, parmağını 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan spor aletine sıkıştırdı.

Kurtalan'da F.E. isimli çocuk, spor aletlerinden birine parmağını sıkıştırarak yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, daha önce de benzer kazaların yaşandığını, birçok çocuğun aynı şekilde yaralandığını belirtti. Spor aletlerinin özellikle küçük yaştaki çocuklar için uygun olmadığını dile getiren aileler, aletlerin açıkta kalan metal kısımlarının ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. - SİİRT