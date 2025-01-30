Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kurtalan Batman karayolunda, Mağrip köyü mevkiinde gerçekleşti. 56 AAF 119 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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