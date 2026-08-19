Kurtalan'da Yangın: Makine Kullanılamaz Hale Geldi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde demiryolu şantiyesindeki iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde demiryolu şantiyesinde iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aktaş köyü mevkisindeki demiryolu şantiyesinde çalışma yürütülen alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle fore kazık makinesinda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, makine kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kurtalan'da Yangın: Makine Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Sizin düşünceleriniz neler ?