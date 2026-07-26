Kürtün'de Balık Yemi Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
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Kürtün'de Balık Yemi Yüklü Tır Devrildi

Kürtün\'de Balık Yemi Yüklü Tır Devrildi
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Kürtün'de balık yemi yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı. Ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde balık yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kürtün-Tirebolu kara yolunda meydana geldi. Giresun istikametine seyir halinde olan Malik K. idaresindeki 46 TA 051 plakalı balık yemi yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle dorsedeki balık yemi çuvalları yola ve yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kürtün'de Balık Yemi Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika

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