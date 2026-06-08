Kürtün\'de Feci Beton Mikseri Kazası

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde geri manevra yaptığı esnada kontrolden çıkan beton mikserinin yaklaşık 150 metrelik dik yamaçtan aşağı yuvarlanması sonucu meydana gelen kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçe merkezinden Gündoğdu köyüne beton götürmekte olan Şaban Kara (44) yönetimindeki 29 AR 875 plakalı beton mikseri, Sevincek mevkiinde geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak

dik yamaçtan aşağı hızla yuvarlanmaya başladı. Beton yüklü mikserinin sürücüsü Şaban Kara, kaza yerinde yaşamını yitirirken, çevredeki görgü tanıklarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda Sağlık, Jandarma ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekibi yönlendirildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda beton mikserinin altında kalan yolcu Güzel Narin'in cansız bedenine başka bir iş makinesiyle beton mikserini kaldırarak ulaşabildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Güzel Narin ve sürücü Şaban Kara'nın cenazeleri, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci kazadan yaralı olarak kurtulan diğer yolcu Emiş Narin ise olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın duyulmasının ardından sürücü ve yolcuların yakınları kaza bölgesine akın ederken, hayatını kaybeden vatandaşların yakınları sinir krizi geçirdi. - GÜMÜŞHANE