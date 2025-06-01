Kuru Ağaç Binaya Devrildi, Can Kaybı Yok

Manavgat'ta boş arazide bulunan kurumuş çam ağacı rüzgar ve yağmura dayanamayarak yan tarafında bulunan binanın üzerine devrildi.

Manavgat Kasaplar Mahallesi 3636 sokakta meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan kurumuş çam ağacı şirdetli rüzgar ve yağmura daha fazla dayanamayarak yan tarafında bulunan 4 katlı apartmanın üzerine devrildi. Şans eseri olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bir bina sakini ağaç devrildiği sırada balkonda çocuğunun oynadığını belirtti.

"Arsa sahibine defalarca söyledik"

Ağacın büyük bir gürültüyle devrildiğini söyleyen bina sakini, "Ağaç büyük bir gürültüyle benim balkonuma ve binanın çatısına yıkıldı. Bu ağaç yaklaşık 3 yıl önce kurudu. Arsa sahibine defalarca kuruyan ağacın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kötü bir olay yaşanmadan kesmesini söylememize rağmen umursamadı. Bize bundan rahatsız oluyorsak ağacı kesebileceğimizi söyledi. Bugün de gördüğünüz gibi ağaç binanın üzerine ve benim balkonuma devrildi. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Çocuğumun korkudan psikolojisi bozuldu" dedi. - ANTALYA