Kurutma Makinesinden Duman Paniği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde kurutma makinesinden çıkan duman kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek kontrol sağladı.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Barış Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede bulunan kurutma makinesinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir yangın çıkmadığını, dumanın kurutma makinesinden kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

Olay yerinde güvenlik amacıyla inceleme yapan doğalgaz ekipleri ise dairenin doğalgazını geçici olarak kapatarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ