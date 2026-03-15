Kurutma Makinesinden Duman Paniği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da bir apartman dairesinde kurutma makinesinden çıkan duman paniğe neden oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartman dairesinde kurutma makinesinden çıkan duman kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek kontrol sağladı.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Barış Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede bulunan kurutma makinesinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir yangın çıkmadığını, dumanın kurutma makinesinden kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı.

Olay yerinde güvenlik amacıyla inceleme yapan doğalgaz ekipleri ise dairenin doğalgazını geçici olarak kapatarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:33:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.