Kuş Hırsızlarına Zorbalık: Kadın Kıyafeti Giydirip Video Çektiler

Arnavutköy'de kuş çalan zanlılara, kadın kıyafeti giydirilip video çektiler. Videoyu çeken şahıslar o anların görüntülerini arkadaşlarına da gönderdiği öğrenildi.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan 2 kişiyi; bir grup genç tespit ederek yakaladı. Gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. - İSTANBUL