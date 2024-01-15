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Kuş tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Dede-torun yaralandı - Son Dakika
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Kuş tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Dede-torun yaralandı

Gaziantep'te besleme kuşlar nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir genç ile dedesi yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kuş tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Dede-torun yaralandı
15.01.2024 - 22:55,
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Kuş tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Dede-torun yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki genç arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonrası gençlerden biri ile dedesi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Kılıç ile H. isimli arkadaşı arasında besleme kuşlar nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H. isimli şahsın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Nazmi Kılıç ile dedesi Servet Evypaan'a isabet etti. Olay sonrası saldırgan şahıs kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri saçmaların isabet ettiği dede-torunu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan dede Servet Evypaan'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan H. isimli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, kavga, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuş tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Dede-torun yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuş tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Dede-torun yaralandı - Son Dakika
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