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Kuşadası Belediyesi, kamu malına zarar verenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Atatürk Bulvarı'nda yere sabitlenmiş bir bankı sökerek ters yöne çevirdikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen 4 kişi hakkında polise şikayette bulunuldu.

Atatürk Bulvarı sahiline vatandaşların dinlenmesi için Kuşadası Belediyesi tarafından konulan banklardan biri, dün gece saat 01.50 sıralarında 4 erkek şahıs tarafından bulunduğu yerden söküldü. Bankı ters yöne çeviren vandalların görüntüleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuşadası Belediyesi de olaydan sonra harekete geçerek polise şikayette bulundu. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, bankın bulunduğu zemindeki kaldırım taşlarının da zarar gördüğü çirkin olayın sorumlularının belirlenmesi ve gerekli cezayı almaları için konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. - AYDIN