Kuşadası'nda 12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Kuşadası\'nda 12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.05.2024 13:44
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahıslara yönelik kararlı çalışmalarında önemli bir başarı elde etti. Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., Kadınlar Denizi Mahallesi'nin ara sokaklarında düzenlenen operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı. O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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