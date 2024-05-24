Kuşadası\'nda 12 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahıslara yönelik kararlı çalışmalarında önemli bir başarı elde etti. Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., Kadınlar Denizi Mahallesi'nin ara sokaklarında düzenlenen operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı. O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi. - AYDIN