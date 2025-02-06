Kuşadası\'nda 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN