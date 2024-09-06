Kuşadası\'nda 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
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