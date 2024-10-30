Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 37 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Türkmen Mahallesi 304 sokakta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan 37 yaşındaki Irmak Emeklioğlu, ailesi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Panikleyen aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emeklioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışanlarının ardından 37 yaşındaki Irmak Emeklioğlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda 37 Yaşında Ölüm! - Son Dakika
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