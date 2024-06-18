Kuşadası'nda Atlı Jandarma Timi ve Jandarma ATV Aracı Devriye Görevinde - Son Dakika
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Kuşadası'nda Atlı Jandarma Timi ve Jandarma ATV Aracı Devriye Görevinde

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atlı Jandarma Timi ile Jandarma ATV aracı, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda orman yangınlarının ve suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla devriye görevini sürdürüyor. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı emrine Nevşehir JAKEM'ten geçici olarak görevlendirilen atlı jandarma timi ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına tertip edilerek kullanılmaya başlanan Jandarma ATV aracı ile vatandaşların huzur ve güvenliği için devam eden emniyet tedbirleriyle faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

18.06.2024 10:10
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atlı Jandarma Timi ile Jandarma ATV aracı ile ekipler Milli Park'ta devriye görevini sürdürüyor.

Kuşadası İlce Jandarma Komutanlığı emrine Nevşehir JAKEM'ten geçici olarak görevlendirilen atlı jandarma timi ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına tertip edilerek kullanılmaya başlanan Jandarma ATV aracı ile Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda orman yangınlarının ve suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü emniyet tedbirinin alınmaya devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Atlı Jandarma Timi ve Jandarma ATV Aracı Devriye Görevinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Atlı Jandarma Timi ve Jandarma ATV Aracı Devriye Görevinde - Son Dakika
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