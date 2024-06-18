Kuşadası'nda Atlı Jandarma Timi ve Jandarma ATV Aracı Devriye Görevinde

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atlı Jandarma Timi ile Jandarma ATV aracı ile ekipler Milli Park'ta devriye görevini sürdürüyor.

Kuşadası İlce Jandarma Komutanlığı emrine Nevşehir JAKEM'ten geçici olarak görevlendirilen atlı jandarma timi ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına tertip edilerek kullanılmaya başlanan Jandarma ATV aracı ile Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda orman yangınlarının ve suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü emniyet tedbirinin alınmaya devam edeceği öğrenildi. - AYDIN