Kuşadası\'nda çalıntı motosikletle kaçan şüpheliler yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve arkasındaki yolcu, kısa süren kovalamaca sonucu yakalanırken, motosikletin İstanbul'dan çalındığı belirlendi.

Olay, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, arkasındaki yolcu ile birlikte kaçmaya başladı. Motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheliler daha sonra motosikleti park ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından 2 şüpheli de ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan incelemede motosikletin İstanbul'dan çalındığı belirlendi.

Ayrıca, şahısların üst aramasında da bir adet silah ve dolu vaziyette bulunan iki şarjör ele geçirildi. Görgü tanıklarınca şüphelilerin kar maskesi taktığı da iddia edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - AYDIN