Kuşadası'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Liralık Ürün Çaldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Liralık Ürün Çaldı

Kuşadası\'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Liralık Ürün Çaldı
27.06.2026 10:53
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Kuşadası'nda 11 yaşındaki çocuklar, marketten 100 bin liralık ürün çalarak kayıplara karıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde bir markete giren çocuk yaştaki 2 şüpheli, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken rahat tavırları ile dikkat çeken çocukların 11 yaşlarında olduğu ve 50'nin üzerinde de suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri ile oldukça tanıdık olan çocukların yaşları küçük olduğu için bu suçlarından da serbest kaldığı öğrenildi.

Olay, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancıburnu Caddesi üzerinde bulunan bir markette gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Abbaslar'a ait markete saat 03.00 sıralarında gelen iki şüpheli, iş yerinin kapalı olmasını fırsat bildi. Marketin arka kapısının kilidini açarak içeri giren şüpheliler, raflarda bulunan alkol ürünleri, dondurma, çikolata ve çeşitli gıda ürünlerini çaldı. Adeta dinlene dinlene hırsızlık yapan şüpheliler daha sonra çaldıkları eşyaları bir çantaya doldurarak motorla götürdüler. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında şüphelilerin rahat tavırları, kıymetli olan ürünleri bulduklarında birbirlerine 'çak' yapmaları dikkat çekti.

Çalınan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi

Sabah iş yerini açmak için markete gelen Recep Abbas, arka kapının açık olduğunu fark ettiğini ve İçeri girdiğinde çok sayıda ürünün yerinde olmadığını görünce, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirterek "Ne kadar pahalı ve kıymetli şey varsa 2 çocuk tarafından çalındığını gördük. Ufak olmalarına rağmen alkol de almışlar. Kameralara baktık dışarıda da 2 çocuk var. Bunların ailelerini araştırdık. Çocukların 50'nin üzerinde suç kaydı olduğunu öğrendik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Çocuk Hırsızlar 100 Bin Liralık Ürün Çaldı - Son Dakika

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