Kuşadası'nda Elektrikli Battaniye Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok - Son Dakika
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Kuşadası'nda Elektrikli Battaniye Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Kuşadası\'nda Elektrikli Battaniye Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, elektrikli cihazların kullanımında dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

20.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Hacıfeyzullah Mahallesi Özyağcı Sitesi'ndeki bir evde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve çevredeki dairelere sıçraması önlendi. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yetkililer, vatandaşları elektrikli cihazların kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Elektrikli Battaniye Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok - Son Dakika

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