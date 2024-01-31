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Kuşadası'nda Kaçak Alkol Operasyonu: 90 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kaçak Alkol Operasyonu: 90 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kuşadası\'nda Kaçak Alkol Operasyonu: 90 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir araçta kaçak alkol malzemeleri ele geçirdi. Yapılan aramalarda, 5 litrelik 18 adet toplamda 90 litre etil alkol, malt aroması, alkol kiti ve anason yağı bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

31.01.2024 19:53  Güncelleme: 19:54
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir araçta kaçak alkol malzemeleri ele geçirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Kuştur Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda, 5 litrelik 18 adet toplamda 90 litre etil alkol, 24 adet 45 ml malt aroması, 9 adet 3 ml alkol kiti ve 7 adet 15 ml anason yağı bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araç sürücüsü T.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kaçak Alkol Operasyonu: 90 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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