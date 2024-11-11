Kuşadası'nda Kafe Önünde Trafik Kazası - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kafe Önünde Trafik Kazası

Kuşadası\'nda Kafe Önünde Trafik Kazası

Kuşadası'nda bir otomobil kafeye dalarak 4 kişiyi yaraladı; 1'inin durumu ağır.

11.11.2024 16:14
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil unlu mamuller üretiminin de yapıldığı bir kafeye dalarken, olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan F.B. (85), Y.Y. (23) ile C.S. (58) olmak üzere 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kafe Önünde Trafik Kazası - Son Dakika

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