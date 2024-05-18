Kuşadası'nda lüks konut vurgunu: İnşaat çalışmaları başlamadan satış yapıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda lüks konut vurgunu: İnşaat çalışmaları başlamadan satış yapıldı

Kuşadası\'nda lüks konut vurgunu: İnşaat çalışmaları başlamadan satış yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat çalışmaları başlamayan lüks konutları birden fazla kişiye satan firma sahibi S.Ü., İzmir'de yakalandı. İddiaya göre, firma sahibi geçtiğimiz yıl internet üzerinden duyurduğu projeyi satış yaparak topladığı parayla ortadan kayboldu. Şikayetler üzerine yapılan çalışma sonucunda S.Ü. tutuklandı.

18.05.2024 09:24
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, henüz inşaat çalışmaları başlamayan lüks konutları, iddiaya göre birden fazla kişiye satan firma sahibi S.Ü., polis ekipleri tarafından İzmir'de yakalandı.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi S.Ü., iddiaya göre geçtiğimiz yıl internet siteleri üzerinden verdiği reklamla, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 4 dönümlük arazinin üzerine, 95 lüks daireden oluşan site yapacağını duyurdu. İçerisinde yüzme havuzu, kapalı ve açık otopark ile sauna ve fitness salonlarının yer alacağı projeyi görenler, firmanın satış-pazarlama birimini arayarak konut satın almaya başladı. Aradan 1 sene geçmesi üzerine henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını gören vatandaşlar, yaptıkları araştırmada firma sahibinin iflas ettiğini ve kendilerinden topladığı parayla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Yaklaşık 20 milyon euroluk vurgun yaptığı iddia edilen S.Ü.'nün yapılan şikayetler sonrasında, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile İzmir'de yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, İzmir, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda lüks konut vurgunu: İnşaat çalışmaları başlamadan satış yapıldı - Son Dakika

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