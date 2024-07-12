Kuşadası\'nda Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ağaçta mahsur kalan güvercin, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir palmiye ağacına takılan güvercin, vatandaşların dikkatini çekti. Güvercini gören vatandaşlar, durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, merdiven açarak kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonu turistler ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Başarılı geçen operasyonun ardından turistler, itfaiye ekiplerine alkışlarla destek verdi. - AYDIN