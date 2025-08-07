Kuşadası\'nda Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, genç sürücü Kaan Ö. ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Ö., 09 ALY 394 plakalı motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet, refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından ağır şekilde yaralanan Kaan Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN