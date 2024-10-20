Kuşadası\'nda Motosiklet Kazasında Can Kaybı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayınca bariyerleri aşıp otluk alana düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Tansu Kuyucu idaresindeki 09 AIV 476 plakalı motosiklet, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Bariyerleri aşan motosiklet yol kenarındaki otluk alana düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kuyucu, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyucu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN