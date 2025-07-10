Kuşadası\'nda Plaj Denetimleri Sıklaştı, Kaçak İki İşletme Mühürlendi

Kuşadası Belediyesi, yüksek turizm sezonuyla beraber kent genelindeki plajlarda gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri Karaova ve Davutlar Mahallelerini kapsayan sahil bandında yaptığı kontrollerde, 'Kıyı Kanunu'na' aykırı olarak faaliyet gösteren iki işletmeyi mühürledi.

Kuşadası Belediyesi, halkın ortak malı olan deniz kıyılarında kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaova ve Davutlar mahalleleri sahil bandında denetim yapıldı. Motorize ekiplerin de katıldığı denetimde, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na aykırı hareket ederek plajı işgal eden 2 işletme mühürlenip faaliyetine son verildi.

Denetimde ekipler ayrıca seyyar satıcıların izin belgelerini de kontrol etti. Denize kıyısı olan işletmelerde yaptıkları ölçümlerle işgaliye sınırlarına uyulup uyulmadığına da bakan ekipler, yasak olmasına rağmen halk plajlarında vatandaşlara parayla şezlong ve şemsiye satılıp satılmadığını da kontrol etti.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri turizm sezonu boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN