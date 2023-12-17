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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası'nda jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü sağlık kurumunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu
17.12.2023 - 10:39,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güzelçamlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada yarısı içilerek kağıda sarılmış vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü T.E.A. ve araçta yolcu olarak bulunan B.A. isimli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Uyuşturucu madde etkisi ile araç kullandığı belirlenen araç sürücünün ehliyetine 5 yıl süre el konularak 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kuşadası, Aydın, Son Dakika

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