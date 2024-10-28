Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan A.A isimli şüpheli şahsın üzerinde 10 adet ayrı ayrı satışa hazır alüminyum folyoya sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi. Şüpheli ile birlikte araçta bulunan H.İ.K., A.E., M.Y. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN