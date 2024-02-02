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Kuşadası'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Kuşadası\'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda, 2 şahsın ikametlerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda B.E. isimli şahsın evinde metamfetamin, yeşil reçeteye tabi hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve dolu fişekler bulundu. Z.E. isimli şahsın ise üst aramasında esrar ve hassas terazi bulundu. Şahıslar emniyete götürüldü.

02.02.2024 14:14
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalanan iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin ortaklaşa olarak yaptıkları çalışma neticesinde Türkmen Mahallesinde Cadde üzerinde 2 şahıs yakalandı. B.E. isimli şahsın yapılan ev aramasında 2 parça halinde daralı toplam 3,75 gram metamfetamin, 3 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre takılı vaziyette 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Z.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında daralı 0,57 gram Esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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