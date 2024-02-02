Kuşadası\'nda Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalanan iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin ortaklaşa olarak yaptıkları çalışma neticesinde Türkmen Mahallesinde Cadde üzerinde 2 şahıs yakalandı. B.E. isimli şahsın yapılan ev aramasında 2 parça halinde daralı toplam 3,75 gram metamfetamin, 3 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre takılı vaziyette 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Z.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında daralı 0,57 gram Esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN