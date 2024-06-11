Kuşadası'nda yangın sırasında kadın kedisini balkondan aşağıya attı - Son Dakika
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Kuşadası'nda yangın sırasında kadın kedisini balkondan aşağıya attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangında balkonda mahsur kalan bir kadın, kedisini alevlerden ve dumandan kurtarmak için balkondan aşağıya attı. Kadın ve diğer mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

11.06.2024 16:36
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan kadın, kedisini balkondan aşağıya atarak alevlerden ve dumandan kurtardı. Kedisini aşağıya atan kadın ve evlerinde mahsur kalan bina sakinleri ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın Değirmendere Mahallesi Kirazlı yolu üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası dumanlar bir anda bütün binayı sardı. Bazı apartman sakinleri dışarıya çakarken, dumandan dışarıya çıkamayan kimi apartman sakinleri ise evlerinin balkonlarına sığındı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Önce kedisini kurtardı"

Apartmanın üçüncü katında mahsur kalan kadın dumandan etkilenmemek için balkona çıktı. Kucağındaki kedisini dumandan etkilenmemesi için balkondan aşağıya atan kadın sonra itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale derken, balkonlarda ve çatıda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri bölgeye gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda yangın sırasında kadın kedisini balkondan aşağıya attı - Son Dakika

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