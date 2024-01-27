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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kararlı Operasyonlarla Suçlulara Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kararlı Operasyonlarla Suçlulara Göz Açtırmıyor

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda Y.S. isimli bir kişiyi yakaladı. Üst aramasında bir tabanca ve 13 adet fişek ele geçirilen şahıs, gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kararlı Operasyonlarla Suçlulara Göz Açtırmıyor
27.01.2024 - 09:15,
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri kararlı operasyonlarla suçlulara göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapılan operasyonda Y.S. isimli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde ibaresi bulunmayan bir tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alınırken, hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

Emniyet Müdürlüğü yetkililerince, operasyonların halkın güvenliği için titizlikle sürdürüleceği ve suçluların adalet önüne çıkarılacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kararlı Operasyonlarla Suçlulara Göz Açtırmıyor - Son Dakika


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