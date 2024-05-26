Kuşadası\'nda Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda can salı ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen toplam 30 düzensiz göçmen (beraberinde 36 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN