Kuşadası\'nda Yüzerek Yunanistana Geçen Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN
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