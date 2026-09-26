Kuşadası-Söke karayolunda istinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kuşadası-Söke karayolunun Granta mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan R.U. yönetimindeki otomobilin, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan bir benzin istasyonunun istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, yola yan şekilde durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.