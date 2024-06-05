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Kuşlar elektrik tellerine çarptı, kıvılcımlar yangına neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu düşen kıvılcımlar kurumuş otların bulunduğu alanda yangına neden oldu.

Olay Baskil ilçesi Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuş sürüsünün çarptığı elektrik tellerinden kıvılcımlar düştü. Kıvılcımların kuruyan otların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylüler, kendi imkanları ile müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü.