Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kütahya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda gerçekleşti. Kazada yaralanan kişi, Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

10.06.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 11 UC 687 ve 43 KZ 005 plakalı otomobiller ile kaza yerinden kaçtığı belirtilen, plakası bilinmeyen otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İsmi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, trafik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sinop’ta otomobil ile sağlık personeli aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü Sinop'ta otomobil ile sağlık personeli aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:52:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement