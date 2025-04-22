Kütahya\'da 101 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kütahya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 101 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, merkez bölgesinde yapılan operasyonda, 101 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA