Kütahya'da 3 Hükümlü Yakalandı
Kütahya'da 3 Hükümlü Yakalandı

20.05.2026 23:22
Kütahya'da polis, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda; "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 12 hırsızlık, 2 kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçları olmak üzere toplam 16 suç kaydı bulunan şahıs, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 3 hırsızlık ile 2 kez kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından toplam 5 suç kaydı bulunan şahıs, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, taksirle yaralama, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 7 suç kaydı bulunan şahıs, Asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

