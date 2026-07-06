Kütahya\'da 57 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 57 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin "Karşılıksız Çek Verme" suçundan kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahsın ayrıca 65 adet "Karşılıksız Çek Verme" ve 1 adet "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" olmak üzere toplam 66 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA